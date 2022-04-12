УЄФА покарав Атлетіко за нацистські вітання фанатів

Мадридцям доведеться закрити частину стадіону.

УЄФА вирішив покарати Атлетіко за нацистські вітання фанатів у матчі проти Манчестер Сіті.

"Віддати наказ про часткове закриття стадіону клубу Атлетико під час наступного (1) матчу УЄФА, в якому Атлетико буде грати як клуб-господар, через дискримінаційну поведінку його вболівальників. Клуб Атлетико повинен повідомити перед матчем сектор(и), який(-і) буде закрито, що має щонайменше 5000 місць.

Доручити клубу Атлетико виконати наступну директиву в наступному матчі УЄФА, в якому клуб гратиме як клуб-господар: розмістити банер із написом "#NoToRacism" з логотипом УЄФА", - говорить заява УЄФА.

Напомним, что ранее Атлетико в рамках допомоги Україні прийняв у себе 36 наших співвітчизників із зони воєнних дій.