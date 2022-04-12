Реал — Челсі. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ліги чемпіонів.

Реал Мадрид у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Челсі.

Реал Мадрид – Челсі

Вівторок, 12 квітня, о 22:00. Стадіон Сантьяго Барнабеу, Мадрид. Головний арбітр зустрічі – Шимон Марчіняк (Польща). Результат першого матчу – 3:1.

Реал Мадрид приємно здивував на Стемфорд Брідж. "Вершкові" зуміли здобути впевнену перемогу над суперником із рахунком 3:1 завдяки хет-трику Каріма Бензема. Француз повторив своє ж досягнення з нещодавнього поєдинку проти ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу!

Після подібного виступу у Лондоні команда Карло Анчелотті однією ногою у півфіналі. А вдома й стіни допомагають. Проте й очікувати легкої прогулянки теж не варто. Челсі вистачить усього лише два, а не три м'ячі, щоб перевести гру у додатковий час (якщо хтось забув, від цього сезону у єврокубках більше не діє правило виїзного голу!).

Мадрид традиційно дуже сильно виглядає на рідному Сантьяго Барнабеу, де у цьому євросезоні поступився лише Шерифу у другому турі (1:2), але молдавський колектив тоді відверто відскочив, тож ставитися аж надто серйозно до цього результату також не варто.

Якщо не брати до уваги фіаско із бандою Юрія Вернидуба, то останній раз Реал програв у столиці Іспанії восени 2020 року, коли поступився Шахтарю із рахунком 2:3 (щоправда, тоді зіграли на Альфредо ді Стефано, а не Сантьяго Барнабеу).

Якщо копнути ще глибше, то РМ поступався більш менш рівному за статусом опоненту влітку того ж 2020-го – 1:2 проти Манчестер Сіті.

З того моменту у домашніх іграх королівський клуб зумів зняти скальпи з Інтера, Аталанти, Ліверпуля, зіграти внічию із тим же Челсі та здобути вольову перемогу над галактичним ПСЖ.

Діючий володар "вухастика" навпаки поганенько грає на виїзді у цій ЛЧ. Лише дві перемоги, здобуті у протистояннях із слабачками з Мальме (0:1) та Ліллем (2:1). Зате були нічия із Зенітом у останньому турі групового етапу (3:3), а також мінімальна поразка від кризового Ювентуса (0:1).

На вихідних обидві команди здобули впевнені перемоги.

Челсі просто поглумився над Саутгемптоном на Сент-Меріс Стедіум, забивши у ворота бідного Фрейзера Форстера шість м'ячів, котрі суперник лишив без адекватної відповіді. Забивали майже усі, хто хтів, навіть фулбек Маркос Алонсо та Тімо Вернер (у нього дубль), який після подібного перфомансу має великі шанси вийти у основі проти Реалу у вівторок. Після невиразного виходу Ромелу Лукаку на заміну у першому матчі в це віриться все більше і більше!

Томас Тухель зробив лише косметичну ротацію складу, а ось Карло Анчелотті прийняв рішення дати перепочинок багатьом лідерам у грі проти Хетафе (2:0). Карвахаль, Модріч та Кроос провели увесь матч на лаві для запасних, а Каземіро (на його рахунку переможний гол!), Бензема, Вінісіус та Алаба були замінені після 74 хвилини.

Тобто, гравці Реалу мають бути більш фізично готові до матчу-відповіді, аніж лондонці, та усе це лише лірика. З нетерпінням чекаємо на стартовий свисток на Сантьяго Барнабеу!

Орієнтовні склади:

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Начо, Алаба, Ф. Менді – Кроос, Каземіро, Модріч – Вальверде, Бензема, Вінісіус

Челсі: Менді – Чалоба, Тіаго Сілва, Рюдігер – Джеймс, Канте, Ковачіч, Алонсо – Маунт, Гаверц, Зієш

Не зіграють/під питанням: Іско, Еден Азар, Маріано Діас, Йовіч, Мілітао – Аспілікуета, Лукаку, Хадсон-Одої, Чілвелл

Цікаві факти:

- Після поразки у першому матчі тренерський баланс Карло Анчелотті та Томаса Тухеля виглядає наступним чином — +3=2-3;

- Починаючи із сезону-2011/12 Челсі програв лише один матч на виїзді проти іспанських команд – 0:3 на Камп Ноу у 1/8 фіналу у 2018 році:

- Реал виграв 34 з 36 єврокубкових протистоянь, коли перемагав у першому матчі на виїзді.