Анчелотті: Не забуватимемо, що Челсі — чинний переможець Ліги чемпіонів

Керманич Реала висловився про матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Челсі.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал прийме на своєму полі лондонський Челсі.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Ми контролювали хід першого поєдинку, чудово зіграли на контратаках. Але позаду лише перший матч.

Ми маємо певну перевагу, але у вівторок буде інша гра. Не забуватимемо, що Челсі — чинний переможець Ліги чемпіонів", — цитує слова Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, другий матч Реал Мадрид – Челсі відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00. Перша зустріч цих команд у Лондоні завершилася на користь іспанського колективу з рахунком 3:1.