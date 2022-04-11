Тухель: Нам навряд чи вдасться відігратися проти Реалу, але спробувати варто

Керманич Челсі висловився про матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Реала.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал прийме на своєму полі лондонський Челсі.

Головний тренер "синіх" Томас Тухель поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Це неймовірно важке випробування та важке завдання, враховуючи обставини першого матчу та те, де ми граємо, проти кого ми граємо та на якій арені ми гратимемо

Ми недостатньо агресивно грали у першому матчі. До того ж у суперника була явна перевага з погляду фізичної підготовки, тому що Реал весь рік грав із п'ятьма замінами, а ми виступаємо у найвибагливішій лізі та зіграли найбільше матчів за сезон.

Зрозуміло, нам навряд чи вдасться відігратися, але спробувати варто. Спробувати – значить зіграти з максимальною віддачею. Віддамо всі сили без огляду на шанси досягти потрібного результату. Це великий матч, великий футбольний вечір, і ми намагатимемося проявити себе краще, ніж у першому матчі", — цитує слова Тухуля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, другий матч Реал Мадрид – Челсі відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00. Перша зустріч цих команд у Лондоні завершилася на користь іспанського колективу з рахунком 3:1.