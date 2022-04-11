Лукаку через травму пропустить матч-відповідь проти Реала

Челсі потрібно відіграватись, проте хто це буде робити?

Цими вихідними лондонський Челсі зумів здобути надупевнену перемогу в гостях над Саутгемптоном (6:0), завдяки чому трохи перевів подих поміж двома матчами чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Реалу.

Саутгемптон — Челсі 0:6 Відео голів та огляд матчу

Подібна висока результативність може стати в пригоді "синім", коли вони поїдуть до столиці Іспанії відіграватися за поразку на власному полі з рахунком 1:3.

Однак, як повідомляє британська преса, вибір гравців у ланці атаки для Томаса Тухеля буде суттєво обмежений через відсутність Ромелу Лукаку.

28-річний бельгійський нападник зазнав чергової травми в поточному сезоні, через що не зможе допомогти команді у визначальний момент.

Замінити його має всі шанси німецький форвард Тімо Вернер, який відзначився у воротах "святих" одразу двома результативними ударами.

Лукаку в поточному сезоні 36 разів з’являвся на полі, забивши при цьому 12 м’ячів та віддавши дві гольові передачі.