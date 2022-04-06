Челсі — Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

До вашою уваги текстова онлайн-трансляція чвертьфінальної зустрічі ЛЧ.

В рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів лондонський Челсі прийме вдома мадридський Реал.

Матч відбудеться на Стемфорд Брідж в Лондоні о 22:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу.

Коментарі перед матчем

Тібо Куртуа, воротар Реалу: “Сподіваюся, що й надалі зможу допомагати команді, роблячи важливі сейви. Це дуже важливо у такій грі, у першому матчі. Сподіваюся, що досягнемо позитивного результату перед грою на Бернабеу. "Челсі" чудово грав минулого сезону, в цьому у них не все так гладко. Ми знаємо, на що здатні, і сподіваємось вийти на поле та показати результат.

Протистояння минулого сезону було іншим. То був півфінал, і він проходив без уболівальників. Це новий сезон, перший чвертьфінал. Ми всі добре почуваємося і знаємо, що на кону. Віддамо всі сили, щоб виграти. Ми можемо перемогти, якщо зіграємо із потрібним рівнем інтенсивності.

Крістіан Пулішич, півзахисник Челсі: “Перемога у півфіналі минулого розіграшу має надати нам впевненості. Ми досягли хороших результатів і сподіваємося досягти того ж цього року. Це гра на вибуття, і вона буде непростою, але з огляду на те, що ми пройшли весь шлях до кінця в минулому розіграші, ми повинні почуватися впевнено”.