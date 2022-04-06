Вільярреал — Баварія. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ліги чемпіонів.

Вільярреал у рамках поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі мюнхеньску Баварію.

Вільярреал – Баварія

Середа, 6 квітня, о 22:00. Стадіон Естадіо-де-ла-Сераміка, Вільярреал. Головний арбітр зустрічі – Ентоні Тейлор (Англія)

Ще одна пара після протистояння Бенфіки та Ліверпуля, де є чітко виражений фаворит. Так, шанси Вільярреала виглядають більш солідно, аніж лісабонських "орлів", проте не набагато.

Останнім часом "yellow submarine" трохи загальмував, заплутавшись у паростях численних водоростей.

Дві поразки підряд у Прімері помітно погіршили положення команди у таблиці. Якщо мінімальні 0:1 від Кадіса із жахливою по якості грою ще можна було якось виправдати емоційною перемогою над Ювентусом (3:0), то ось 0:2 від Леванте минулої суботи вже викликають деякі питання.

Можливо, хлопці Унаї Емері тримали у голові гру проти Баварії, але й втрачати очки із "жабами", які здобули лише 4 перемоги у 30 матчах чемпіонату, було не обов'язково!

У противагу діючому володарю кубку Ліги Європи Мюнхен розніс дуже міцний Фрайбург (4:1). Щоправда, ця перемога може бути поставленою під сумнів, бо в певний момент на полі було одразу 12 гравців "роттен". Суперник вже подав апеляцію, але навряд чи її розглянуть позитивно для банди Крістіана Штрайха.

Так чи сяк, сам факт розгрому є, та ще й конкуренти з Дортмунда програли Лейпцигу на власному полі із таким самим рахунком, тож до гри із Вільярреалом колектив Юліана Нагельсманна підходить у гарному настрої.

Обидві команди зустрічалися між собою лише одного разу – у групі ЛЧ-2011/12 (див. цікаві факти). Тоді "жовта субмарина" програла усі шість матчів. Зараз же це, звісно, зовсім інша команда.

Вільярреал показав себе дуже достойно у обох поєдинках проти Ювентуса та ще раз продемонстрував усьому світу, що вміє брати своє завдяки блискучій та злагодженій командній структурі. Так, "стара синьйора" відверто "возила" суперника у матчі-відповіді до першого голу авторства Жерара Морено, але що з того?

Баварія ж вміє більш холоднокровно знищувати своїх опонентів. "Підводники" краще грають саме матчі у цій ЛЧ, але й вдома на де-ла-Сераміці дають бій абсолютно любому, тож варто очікувати далеко не легкої прогулянки для німецького чемпіона.

Орієнтовні склади:

Вільярреал: Руллі – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса – Трігерос, Капу, Парехо, Ло Чельсо – Жерар Морено, Арно Данжума

Баварія: Ноєр – Павар, Зюле, Упамекано, Люка Ернандес – Кімміх, Горецка – Сане, Мюллер, Коман – Левандовські

Не зіграють/під питанням: Альберто Морено, "Семі" Чуквуезе – Альфонсо Девіс, Корентен Толіссо, Ерік-Максім Чупо-Мотінг

Цікаві факти:

- Вільярреал вперше з 2009 року зіграє у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (і втретє загалом!). Баварія ж вийшла до 1/4 фіналу у рекордний 20-ий раз у своїй історії!

- Ці суперники зустрічалися один з одним лише одного разу, а саме у груповому етапі головного єврокубка сезону-2011/12. Тоді баварці впевнено перемогли "жовту субмарину" у обох зустрічах із загальним рахунком 5:1!

- Баварія виграла усі гостьові матчі у власній групі цього сезону, а у першому матчу 1/8 фіналу у Зальцбурзі зіграла 1:1.

- Окрім того, "Зірка Півдня" має поганеньку статистику із представниками Іспанії у плей-офф ЛЧ починаючи з сезону-2013/14. Тричі (!) мюнхенський колектив вилітав від мадридського Реалу, а також має у пасиві по одній поразці із Барселоною та Атлетіко Мадрид. Лише улітку 2020-го вдалося перервати цю чорну серію, знищивши каталонців на цій же стадіє головного єврокубка із знаменитим рахунком 8:2.

- Вільярреал непогано грає саме домашні матчі із німцями у європейських змаганнях. +3=2–1, у тому числі, у сезоні-2015/16 була перемога над леверкузенським Баєром (2:0). Єдиної поразки "підводники" зазнали від кого, як гадаєте? Так. Саме від Баварії!