Ліверпуль впевнено обіграв Бенфіку

Підопічні Клоппа забезпечили собі гарний заділ перед грою у відповідь.

Ліверпуль у рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів вирушив у гості до Бенфіки та здобув перемогу.

Підопічні Юргена Клоппа відправили у ворота суперника два м'ячі в першій половині гри.

У другому ж таймі лісабонці змогли відіграти один м'яч, але Ліверпуль повернув собі перевагу у два м'ячі завдяки точному удару Діаса.

Бенфіка – Ліверпуль 1:3

Голи: Нуньєс, 49 — Конате, 17, Мане, 34, Діас, 87

Бенфіка: Влаходімос — Жілберто, Вертонген, Отаменді, Грімальдо — Таарабт (Мейте, 70), Рафа Сілва, Вайгль — Евертон (Яремчук, 82), Нуньєс, Гонсалу Рамуш (Жоау Маріу, 86).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнолд (Гомес, 89), ван Дейк, Конате, Робертсон — Тіаго Алькантара (Хендерсон, 61), Фабіньо, Кейта (Мілнер, 89) — Салах (Діогу Жота, 61), Мане (Фірміно, 80), Діас.