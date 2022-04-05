лента новостей

22:01

Манчестер Сіті — Атлетіко: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

21:27

Зінченко залишився в запасі у матчі проти Атлетіко

15:16

Анчелотті не полетить до Лондона на матч проти Челсі

08:00

Манчестер Сіті — Атлетіко. Напередодні

07:30

Бенфіка — Ліверпуль. Напередодні

00:31

Сімеоне: За підбором гравців Манчестер Сіті нас перевершує

18:44

Клопп: Салах? Ми все ще ведемо переговори

15:55

Гвардіола: Я звик грати проти команд, які тотально захищаються

11:53

Атлетіко залишився без основного центрального захисника перед першою грою проти Манчестер Сіті

08:50

Манчестер Сіті залишиться без ключового захисника на перший матч проти Атлетіко