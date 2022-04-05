Зінченко залишився в запасі у матчі проти Атлетіко

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті зіграє проти мадридського Атлетіко.
Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола залишив українця Олександра Зінченка у запасі.
Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Лапорт, Аке, Жоау Канселу - Гюндоган, де Брюйне, Родрі — Бернарду Сілва, Стерлінг, Марез.
Запасні: Стеффен, Карсон, Жезус, Гриліш, Зінченко, Фернандіньо, Фоден, Еган-Райлі, Мбете
Атлетіко: Облак — Врсалько, Савич, Феліпе, Рейнілду, Лоді — Коке, Кондогбіа, Льоренте — Грізманн, Жоау Фелікс.
Запасні: Леконт, Крістіан, де Пауль, Суарес, Корреа, Лемар, Васс, Кунья, Ермосо, Серрано, Камара
Матч Манчестер Сіті — Атлетіко запланований на вівторок, 5 квітня. Початок о 22:00 за київським часом.