Манчестер Сіті — Атлетіко: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті зіграє проти мадридського Атлетіко.

Поєдинок пройде на Етіхаді 5 квітня. Почнеться матч о 22:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція двобою буде доступна на Football.ua.

Онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті — Атлетіко.

Цікаві факти:

- Сіті має невтішну статистику протистоянь із представниками Піренеїв у плей-офф головного єврокубка – у 2014 та 2015 роках "городяни" вилетіли від Барселони, програвши усі чотири поєдинки із загальним рахунком 7:2, у півфіналі турніру 2016 року мінімально програли мадридському Реалу (0:0, 0:1). Єдиний раз МС пройшов іспанців влітку 2020 року, де двічі з однаковим рахунком 2:1 переміг той же Реал Мадрид на чолі із Зінедіном Зіданом.

- Атлетіко ж навпаки має чудові спогади із останніх протистоянь з англійцями. Від "кольчонерос" с сезону-2013/14 отримували на горіхи Челсі, Лестер, лондонський Арсенал (у півфіналі переможної Ліги Європи-2017/18), Ліверпуль та менше місяця тому злий ворог Ман Сіті – Манчестер Юнайтед. Лише одного разу за цей проміжок часу поступили "індіанці" "Чоло" Сімеоне представникам Туманного Альбіону – минулого сезону без шансі поступилися Челсі Томаса Тухеля.

Матч Манчестер Сіті — Атлетіко запланований на вівторок, 5 квітня. Початок о 22:00 за київським часом.