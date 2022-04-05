Манчестер Сіті — Атлетіко. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті у рамках поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі мадридський Атлетіко.

Манчестер Сіті – Атлетіко Мадрид

Вівторок, 4 квітня, о 22:00. Стадіон Сіті оф Манчестер, Манчестер. Головний арбітр зустрічі – Іштван Ковач (Румунія)

Ця Ліга чемпіонів дарує нам чергову нову сторінку у історії турніру. Вслід за протистоянням Ювентуса та Вільярреала на нас очікує не менш інтригуюча битва між діючими чемпіонами Англії та Іспанії.

Ман Сіті минулого сезону нарешті здолав бар'єр чвертьфіналу, а ось "матрацники" не гостили у півфіналі с 2017 року, коли стадією раніше пройшли, до речі, представника АПЛ, а саме діючого на той момент чемпіона Лестер Сіті.

До перемоги над Реалом (див. цікаві факти) у 1/8 ЛЧ сезону-2019/20 "городяни" не могли виграти домашню гру у єврокубках аж с 1969 року, коли впевнено розгромили Атлетік з Більбао, який пройшли у першому раунді Кубка володарів кубків.

Атлетіко має чудову статистику проти англійських клубів у головному євротурнірі в останнє десятиліття (знову ж таки, див. цікаві факти), але нинішній Сіті виглядає суперником з зовсім іншої парафії. "Блу Мун" традиційно виглядає дуже солідно та стабільно в усіх турнірах. Так, вилетіли з Кубка Ліги вперше за останні роки (!), але що їм та чашка, коли на горизонті майоріє можлива перемога у чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

Команда Гвардіоли відчула смак фіналу турніру минулого року, тож хоче нарешті взяти довгоочікуваний трофей.

Атлетіко після впевненої перемоги над розбалансованим та нашпигованим зірками МЮ теж не проти поборотися за перемогу у турнірі та створити невеличку сенсацію, вибивши фаворита.

Так-так, Манчестер Сіті є безумовним фаворитом цього двобію, але згадайте хоча б матчі "матрацників" проти Ліверпуля у першому "ковідному" сезоні. Тоді "червоні" вважалися ще більшим фаворитом, проте мадридці не переймалися статусом андердога, пройшовши до чвертьфіналу.

"Городяни" точно будуть дозволяти "Чоло-тім" вибігати в їх улюблені стрімку контратаки, тож варто очікувати, що шанси в них точно будуть!

На противагу цьому компоненту атакувальні гравці МС однозначно будуть хитати дуже крихку оборону Атлетіко в обох зустрічах. Так, дивно читати ці рядки у контексті діючого чемпіона Іспанії, але це правда. Нинішні "кольчонерос" вже не є тим монолітним Колосом у захисті, як раніше. Часами вони можуть видати кілька старих хітів, та ця збірка "Атлеті" здатна більше створювати, аніж руйнувати.

І ті і інші впевнено перемогли своїх суперників на вихідних. "Матрацники" рознесли депресивних аутсайдерів з Алавесу (1:4), де уся лінія атаки продемонструвала дуже солідний рівень – Жоау Феліш та Луїс Суарес оформили по дублю, ассистом відмітився вийшовший на 72 хвилині замість Маркоса Льоренте Матеус Кунья.

Гарна новина для Атлетіко – Сіті більше не може дозволяти собі проводити солідну ротацію складу, бо Ліверпуль наразі відстає лише на один заліковий бал, тож у грі проти Бернлі (2:0) на полі Терф Муру вийшла бойова основа. Лише Кайл Уокер не зможе прийняти участь у першій грі із іспанським грандом, що вкупі з довгою відсутністю Бенжамена Менді відкриває дорогу у основний склад для Олександра Зінченко.

Побачимо, хто візьме гору сьогодні на Сіті оф Манчестер.

Орієнтовні склади:

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Ляпорт, Стоунз, Зінченко – Бернарду Сілва, Родрі, де Брюйне – Марез, Фоден, Стерлінг

Атлетіко: Облак – М. Льоренте, Савіч, Феліпе, Рейнілду, Лоді – Коке, Кондогбія, Тома Лемар – Грізманн, Жоау Феліш

Не зіграють/під питанням: Рубен Діаш, Кайл Уокер, Бенжамен Менді, Коул Палмер – Ектор Еррера, Яннік Феррейра Карраско, Хосе Хіменес

Цікаві факти:

- Сіті має невтішну статистику протистоянь із представниками Піренеїв у плей-офф головного єврокубка – у 2014 та 2015 роках "городяни" вилетіли від Барселони, програвши усі чотири поєдинки із загальним рахунком 7:2, у півфіналі турніру 2016 року мінімально програли мадридському Реалу (0:0, 0:1). Єдиний раз МС пройшов іспанців влітку 2020 року, де двічі з однаковим рахунком 2:1 переміг той же Реал Мадрид на чолі із Зінедіном Зіданом.

- Атлетіко ж навпаки має чудові спогади із останніх протистоянь з англійцями. Від "кольчонерос" с сезону-2013/14 отримували на горіхи Челсі, Лестер, лондонський Арсенал (у півфіналі переможної Ліги Європи-2017/18), Ліверпуль та менше місяця тому злий ворог Ман Сіті – Манчестер Юнайтед. Лише одного разу за цей проміжок часу поступили "індіанці" "Чоло" Сімеоне представникам Туманного Альбіону – минулого сезону без шансі поступилися Челсі Томаса Тухеля.

- Усі перемоги у цій Лізі чемпіонів "матрацники" здобули у виїзних матчах (у тому числі, у ключових іграх із Порту та Манчестер Юнайтед).

- Манчестер Сіті та Атлетіко ніколи не зустрічалися один з одним у єврокубках. Окрім того, це єдина пара на цій стадії турніру, в якій обидві команди не мають у своєму клубному музеї "вухастого" кубка.

- Дієго Сімеоне та Хосеп Гвардіола зустрічалися між собою в якості тренерів лише три рази. У розіграші Прімери-2011/12 Атлетіко Сімеоне, який тільки-но встиг очолити клуб, поступився Барселоні Пепа із рахунком 1:2, а в півфіналі чемпіонської ліги 2016 року мадридці пройшли Баварію Гвардіоли за правилом виїзного голу (1:0 д, 1:2 г).