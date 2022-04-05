Сімеоне: За підбором гравців Манчестер Сіті нас перевершує

Головний тренер Атлетіко висловився про майбутній матч.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне дуже високо оцінює Манчестер Сіті.

"Що мені найбільше подобається в Манчестер Сіті, так це зусилля, які вони докладають, щоб повернути м'яч. Найбільше мене вражають Стерлінг та де Брейне. Просто неймовірно, як вони бігають і пресингують, вони ніколи не думають, що м'яч втрачений. Таке ставлення хоче бачити кожен тренер.

У Манчестер Сіті екстраординарні гравці. По підбору індивідуальних майстрів вони нас перевершують. Сіті та Баварія є фаворитами через гравців, які у них є, але минулого сезону переміг Челсі. Вони були кращими, вони грали як команда і виграли турнір.

Манчестер Юнайтед відрізняється від Сіті. МЮ грає більш прямолінійно та швидко. Сіті ж діє позиційно, вони здорово організують гру у всіх лініях. Ми повинні додати і показати ще якіснішу гру, ніж два тижні тому", — наводить слова Сімеоне офіційний сайт УЄФА.

Матч Манчестер Сіті — Атлетіко запланований на вівторок, 5 квітня. Початок о 22:00 за київським часом.