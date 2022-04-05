Сімеоне: За підбором гравців Манчестер Сіті нас перевершує

05 апреля 2022

Дієго Сімеоне, getty images

Головний тренер Атлетіко висловився про майбутній матч.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне дуже високо оцінює Манчестер Сіті.

"Що мені найбільше подобається в Манчестер Сіті, так це зусилля, які вони докладають, щоб повернути м'яч. Найбільше мене вражають Стерлінг та де Брейне. Просто неймовірно, як вони бігають і пресингують, вони ніколи не думають, що м'яч втрачений. Таке ставлення хоче бачити кожен тренер.

У Манчестер Сіті екстраординарні гравці. По підбору індивідуальних майстрів вони нас перевершують. Сіті та Баварія є фаворитами через гравців, які у них є, але минулого сезону переміг Челсі. Вони були кращими, вони грали як команда і виграли турнір.

Манчестер Юнайтед відрізняється від Сіті. МЮ грає більш прямолінійно та швидко. Сіті ж діє позиційно, вони здорово організують гру у всіх лініях. Ми повинні додати і показати ще якіснішу гру, ніж два тижні тому", — наводить слова Сімеоне офіційний сайт УЄФА.

Матч Манчестер Сіті — Атлетіко запланований на вівторок, 5 квітня. Початок о 22:00 за київським часом.

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