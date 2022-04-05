Бенфіка — Ліверпуль. Напередодні

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Ліверпуль у рамках першого чвертьфінального поєдинку вирушить у гості до лісабонської Бенфіки.

Бенфіка – Ліверпуль

Вівторок, 5 квітня, 22:00. Стадіон Так Луж, Лісабон. Головний арбітр зустрічі – Хесус Хіль Мансано (Іспанія)

Бенфіка дісталася стадії 1/4 фіналу, вийшовши з групи, де також були Баварія, Барселона та київське Динамо, а на стадії 1/8 змогла пройти Аякс. Після цього лісабонці провели два поєдинки у чемпіонаті Португалії. Команда не без проблем обіграла Ешторіл, а також поступилася Бразі у результативній грі (2:3).

Очевидно, що Бенфіка аутсайдер цієї пари і дуже слабко віриться, що Лісабонці зможуть нав'язати супернику свою гру. Проте не слід забувати, що статистика особистих зустрічей говорить на користь португальської команди. В останніх п'ятьох матчах між цими командами було зафіксовано чотири перемоги Бенфіки.

Ліверпуль, у свою чергу, дуже впевнено виграв квартет, у якому також були Атлетіко, Мілан та Порту, а на стадії 1/8 мерсисайдці впоралися з Інтером. Команда Юргена Клоппа знаходиться у чудовій формі. Після виходу в 1/4 турніру "червоні" провели чотири ігри у внутрішніх змаганнях – усі були виграні без пропущених голів.

У Ліверпуля у розпалі гонка за чемпіонський титул, а тому немає сумнівів, що команда Юргена Клоппа захоче вирішити всі питання ще в першій грі. Як мінімум, забезпечити собі пристойний доробок. Все для цього англійці мають. Особливих кадрових проблем команда не має, а тому може показати свій максимум. У Бенфіки ж не буде Піньо та Веріссімо. На жаль, не чекаємо на Яремчука у стартовому складі.

Орієнтовні склади:

Бенфіка: Влаходімос – Жілберто, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Рафа, Таарабт, Вайгль, Евертон – Рамуш, Нуньєс

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Мане, Діас

Не зіграють: Піньо, Веріссімо

Під питанням: Таарабт

Тренери кажуть:

Головний тренер Бенфіки Нелсон Веріссіму:

Ліверпуль чудово діє як команда і має дуже сильний підбір гравців, а ще там чудовий тренер. Все це говорить про те, що ми маємо зіграти на найвищому рівні в обох матчах. Це буде важке протистояння, але, як я вже говорив перед двобоями з Аяксом, шанси команд приблизно рівні".

Головний тренер Ліверпуля Юген Клопп:

"Нам потрібна пристрасть, психологічна стійкість та азарт. Неможливо купити це. Ви повинні розвиватися як гравець, як тренер і як команда. З часом починаєш судити про речі спокійніше. Це досвід. Раніше, за рахунку 1:0, ми продовжували бігти як божевільні. Я хочу, щоб мої гравці думали правильно".