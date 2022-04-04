Клопп: Салах? Ми все ще ведемо переговори

В рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль зустрінеться із Бенфікою.
Головний тренер "червоних" Юрген Клопп розповів про стан справ в команді, а також відповів на запитання щодо контракту Мохамеда Салаха.
"Бенфіка грає у дуже якісний футбол, використовуючи флангових захісників наче нападників. Вони дуже ризикують, але намагаються грати у гострий та красивий футбол. Подивимось, можливо проти нас вони зіграють по-іншому.
Ця команда — поєднання техніки, швидкості та педантичної організації. Салах? Ми продовжуємо переговори, мені нічого додати. Я щасливий, що у мене є такий гравець на цю секунду.Що стосується травмованих, то майже всі готові — Кертіс Джонс і Александр-Анрольд відновились", — наводить слова фахівця Джанлука Ді Марціо.
Зазначимо, що матч Бенфіка — Ліверпуль відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.