Яремчук залишився в запасі у матчі з Аяксом

Бенфіка в рамках поєдинку у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє проти Аякса на виїзді.
Головний тренер лісабонців Нельсон Верісімо залишив українського нападника Романа Яремчука у запасі.
Аякс: Онана — Мазрауі, Тімбер, Мартінес, Блінд — Альварес, Бергхейс, Гравенберх — Антоні, Алле, Тадіч
Запасні: Титонь, Сетфорд, Схююрс, Клаассен, Перейра, Ренсх, Броббі, Лаб'яд, Кудуш, Тейлор, Дарамі, Тал'яфіко
Бенфіка: Влаходімос — Жілберто, Отаменді, Вертонген, Грімальдо — Вайгль, Таарабт — Евертон, Гонсалу Рамуш, Рафа Сілва — Дарвін Нуньєс
Запасні: Лейте, Мейте, Яремчук, Гонсалвеш, Мариу, Лазаро, Радонич, Діаш, Алмейда, Араухо, Бернарду, Морато
Матч Аякс – Бенфіка відбудеться в Амстердамі у вівторок, 15 березня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася з рахунком 2:2.