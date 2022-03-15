Яремчук залишився в запасі у матчі з Аяксом

15 марта 2022

Роман Яремчук, getty images

Стали відомими склади команд на матч Ліги чемпіонів.

Бенфіка в рамках поєдинку у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє проти Аякса на виїзді.

Головний тренер лісабонців Нельсон Верісімо залишив українського нападника Романа Яремчука у запасі.

Аякс: Онана — Мазрауі, Тімбер, Мартінес, Блінд — Альварес, Бергхейс, Гравенберх — Антоні, Алле, Тадіч

Запасні: Титонь, Сетфорд, Схююрс, Клаассен, Перейра, Ренсх, Броббі, Лаб'яд, Кудуш, Тейлор, Дарамі, Тал'яфіко

Бенфіка: Влаходімос — Жілберто, Отаменді, Вертонген, Грімальдо — Вайгль, Таарабт — Евертон, Гонсалу Рамуш, Рафа Сілва — Дарвін Нуньєс

Запасні: Лейте, Мейте, Яремчук, Гонсалвеш, Мариу, Лазаро, Радонич, Діаш, Алмейда, Араухо, Бернарду, Морато

Матч Аякс – Бенфіка відбудеться в Амстердамі у вівторок, 15 березня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася з рахунком 2:2.

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