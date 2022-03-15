лента новостей

21:10

Грізманн зіграє з перших хвилин матчу-відповіді проти Манчестер Юнайтед

21:03

Яремчук залишився в запасі у матчі з Аяксом

19:06

Челсі не зможе автоматично отримати бонус, якщо пройде до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

09:18

Теллес: Щоб вийти до чвертьфіналу, МЮ має показати хорошу гру

08:23

Сімеоне: Знаємо про небезпеку, яку представляє МЮ на своєму полі, але ми впевнені у собі

08:05

Манчестер Юнайтед — Атлетіко. Напередодні

07:55

Верісіму: Аяксу доведеться нас поважати, ми теж поважатимемо їх

07:45

Тен Хаг: Можна сказати, що цей сезон у Лізі чемпіонів Аяксу вдався

07:15

Аякс — Бенфіка. Напередодні

21:55

Сімеоне: Контратаки — одна з найсильніших зброй МЮ