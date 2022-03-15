Верісіму: Аяксу доведеться нас поважати, ми теж поважатимемо їх

15 марта 2022

Нелсон Верісіму, Getty Images

Португальський спеціаліст поділився думками про наступний матч.

Тимчасовий головний тренер Бенфіки Нелсон Верісіму розповів про підготовку до матчу-відповіді з Аяксом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми не можемо сказати, що гратимемо лише на контратаках. Ми маємо скоординувати команду та стратегію. Знаємо, що маємо бути суворими та компетентними у плані побудови оборони. Ми пропустили два голи, але довгий час у виглядали впевнено.

Ми маємо зіграти на високому рівні, щоб подолати таку складну перешкоду, як Аякс. Але ми віримо, що шанси на успіх 50 на 50. Я вже говорив це перед першою грою, у що, мабуть, багато хто не вірив. Аяксу доведеться нас поважати, ми теж поважатимемо Аякс, а потім почнеться гра в кішки-мишки, виявлення слабких місць та способів використання простору", – приводить слова Верісіму офіційний сайт УЄФА.

Матч Аякс – Бенфіка відбудеться в Амстердамі у вівторок, 15 березня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася з рахунком 2:2.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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