Верісіму: Аяксу доведеться нас поважати, ми теж поважатимемо їх

Португальський спеціаліст поділився думками про наступний матч.

Тимчасовий головний тренер Бенфіки Нелсон Верісіму розповів про підготовку до матчу-відповіді з Аяксом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми не можемо сказати, що гратимемо лише на контратаках. Ми маємо скоординувати команду та стратегію. Знаємо, що маємо бути суворими та компетентними у плані побудови оборони. Ми пропустили два голи, але довгий час у виглядали впевнено.

Ми маємо зіграти на високому рівні, щоб подолати таку складну перешкоду, як Аякс. Але ми віримо, що шанси на успіх 50 на 50. Я вже говорив це перед першою грою, у що, мабуть, багато хто не вірив. Аяксу доведеться нас поважати, ми теж поважатимемо Аякс, а потім почнеться гра в кішки-мишки, виявлення слабких місць та способів використання простору", – приводить слова Верісіму офіційний сайт УЄФА.

Матч Аякс – Бенфіка відбудеться в Амстердамі у вівторок, 15 березня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася з рахунком 2:2.