Тен Хаг: Можна сказати, що цей сезон у Лізі чемпіонів Аяксу вдався

Нідерландський спеціаліст розповів про задачі команди.

Головний тренер Аяксу Ерік тен Хаг поділився своїми очікуванні від матчу-відповіді з Бенфікої в 1/8 фіналу Ліги чемпіонвів.

З 1 січня ми є найкращою командою у Нідерландах. Ми домінували над Алкмааром на їхньому полі [у Кубку Нідерландів 3 березня] і досягли гарного результату проти Бенфіки. Якщо додамо ще на кілька процентних пунктів, я впевнений, що ми здолаємо Бенфіку.

Якщо дивитися на все з погляду наших цілей, то вже можна сказати, що цей сезон у Лізі чемпіонів нам вдався. Але як спортсмени, звісно, ми хочемо максимум. Перед нами стоїть серйозне завдання. Хочемо пройти якнайдалі, і для цього потрібно почати з перемоги над Бенфікою.

Матч Аякс – Бенфіка відбудеться в Амстердамі у вівторок, 15 березня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася з рахунком 2:2.