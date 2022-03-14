Сімеоне: Контратаки — одна з найсильніших зброй МЮ

Аргентинський тренер висловився перед грою з Манчестер Юнайтед.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне дав коментар перед матчем-відповідю проти Манчестер Юнайтед.

"Ми знаємо потенціал Юнайтед, важливість суперника, з яким ми гратимемо завтра, та небезпека, яку МЮ представляє на своєму полі, але ми у собі впевнені.

Я уявляю динамічну гру, яка часом перемежується тиском — це зазвичай і відбувається на таких стадіонах. Ми постараємося за рахунок наших контратак скористатися будь-якими помилками, яких вони припустяться. Вони теж здорово контратакують – це одна з найсильніших зброй МЮ", — наводить слова тренера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Манчестер Юнайтед — Атлетіко відбудеться у вівторок о 22:00 за київським часом.