Аякс — Бенфіка. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ліги чемпіонів.

У рамках поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів амстердамський Аякс прийме на своєму полі лісабонську Бенфіку.

Аякс (Амстердам) – Бенфіка (Лісабон)

Вівторок, 15 березня, 22:00. Йохан Кройфф Арена, Амстердам. Головний арбітр – Карлос Дель Серро Гранде (Іспанія). Пряма трансляція на Megogo. Результат першої зустрічі — 2:2

Напевно, найскромніша вивіска 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але не менш цікава на фоні інших. Насамперед, ми і всі українські вболівальники уважно стежитимемо за нашим співвітчизником Романом Яремчуком. Український форвард у першому поєдинку, вийшовши на заміну, врятував Бенфіку від поразки Аяксу (2:2), який, звичайно, вважався та продовжує вважатися явним фаворитом цього протистояння.

Амстердамці продовжують очолювати таблицю чемпіонату Нідерландів, але на даний момент вони мають перевагу над найближчим переслідувачем ПСВ лише у два очки. Більше того, для багатьох нічия у першому матчі в Лісабоні стала справжнім сюрпризом, адже багато хто не залишав шансів Бенфіці. Ще більше здивування викликала поразка від Гоу Ехед Іглс з рахунком 1:2, що, напевно, можна списати на деяку втому амстердамців після Ліги чемпіонів.

Найбільшу увагу у складі Аякса, звичайно, знову буде зосереджено на нападнику Себастьяні Алле, який припав до двору в Амстердамі після невдалого періоду у лондонському Вест Гемі та зараз очолює не тільки бомбардирську гонку в Ередівізі, а й конкурує з Робертом Левандовські за звання кращого голеодору ЛЧ, відстаючи лише на один забитий м'яч (11). До речі, у минулому матчі з Бенфікою Алле встиг відзначитись ще й автоголом, хоча зовсім скоро, через три хвилини, реабілітувався і вже вразив ворота суперника.

Варто визнати, що в першій зустрічі Бенфіка досить успішно використала вільні зони, які з'являлися в обороні суперника, але головний тренер Аякса, напевно, зробив якісь з цього висновки, проте навряд чи буде готовий зіграти компактніше і відмовитися від свого ефектного стилю. Сподіваємося знову побачити видовищну та результативну гру, причому у виконанні обох команд.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Хага. Так, на перемогу Аякса пропонується коефіцієнт 1,42, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 7,40. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,50.

Орієнтовні склади

Аякс: Пасвеєр — Ренсх, Схюрс, Мартінес, Блінд — Альварес, Бергхейс, Гравенберх — Антоні, Алле, Тадіч

Бенфіка: Влаходімос — Жілберто, Отаменді, Вертонген, Грімальдо — Вайгль, Таарабт — Евертон, Гонсалу Рамуш, Рафа Сілва — Дарвін Нуньєс

Не зіграють: Гортер, Клайбер, Пасвер, Стекеленбург — Лукас Веріссіму, Піньо, Сеферовіч

Під питанням: Мазраві, Тімбер — ...

Очні зустрічі

Поточна форма

Cлова тренерів

Ерік тен Хаг, головний тренер Аякса

"Якщо дивитися на все з точки зору наших цілей, вже можна сказати, що ця кампанія в Лізі чемпіонів нам вдалася. Але як спортсмени, природно, ми хочемо максимуму. Перед нами стоїть серйозне завдання. Хочемо пройти якнайдалі, і для цього потрібно почати з перемоги над Бенфікою".

Нельсон Веріссіму, головний тренер Бенфіки

"Ми маємо зіграти на високому рівні, щоб подолати таку складну перешкоду, як Аякс. Але ми віримо, що шанси 50 на 50. Я вже говорив це перед першою грою, що, ймовірно, в нас багато хто не вірив. Але Аяксу доведеться нас поважати, ми теж поважатимемо Аякс, а потім почнеться гра в кішки-мишки, виявлення слабких місць і способів використання простору".

Огляд першого матчу