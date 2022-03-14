Тухель: Якщо буде потрібно, Челсі поїде до Лілля на автівках

Головний тренер Челсі відкидає можливість того, що матч проти Лілля не відбудеться.

Через санкції проти Романа Абрамовича та РФ в Челсі можуть з'явитися проблеми з поїздкою на матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів проти Лілля — повідомляє Sport Mediaset.

“Наскільки мені відомо, ми полетімо літаком, — не втрачає оптімизму Томас Тухель. — Ми слідкуємо за тим, як розгортатимуться події, але думаю, що все буде нормально”.

“Матч відбудеться. Якщо ми не зможемо летіти — поїдемо автобусом, не буде автобуса — поїдемо автівками, я сам сяду за кермо”.

Матч Лілль — Челсі має відбутися у середу, 16 березня, о 22:00 за київським часом.

У першому матчі переміг Челсі — 2:0.