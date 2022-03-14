Тухель: Якщо буде потрібно, Челсі поїде до Лілля на автівках

14 марта 2022

Томас Тухель, Getty Images

Головний тренер Челсі відкидає можливість того, що матч проти Лілля не відбудеться.

Через санкції проти Романа Абрамовича та РФ в Челсі можуть з'явитися проблеми з поїздкою на матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів проти Лілля — повідомляє Sport Mediaset.

“Наскільки мені відомо, ми полетімо літаком, — не втрачає оптімизму Томас Тухель. — Ми слідкуємо за тим, як розгортатимуться події, але думаю, що все буде нормально”.

“Матч відбудеться. Якщо ми не зможемо летіти — поїдемо автобусом, не буде автобуса — поїдемо автівками, я сам сяду за кермо”.

Матч Лілль — Челсі має відбутися у середу, 16 березня, о 22:00 за київським часом.

У першому матчі переміг Челсі — 2:0.

Источник: Sportmediaset

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