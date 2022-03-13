Ренату Санчеш пропустить матч-відповідь проти Челсі

Примарні шанси французького чемпіона стали ще меншими.

Уже зовсім скоро французький Лілль постане перед надскладним завданням по відіграванню двох пропущених м’ячів у гостьовому матчі проти лондонського Челсі (0:2), але вже на своєму полі.

Діючий чемпіон Ліги 1 буде змагатися проти "синіх" за путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, проте робитиме це вже без одного зі своїх наважливих виконавців.

Як повідомив офіційний сайт "догів", після п’ятничного матчу проти Сент-Етьєна в рамках 28-го туру першості Франції (0:0), у якому португальський півзахисник Ренату Санчеш вимушено залишив поле вже на 25-й хвилині через пошкодження, травмований гравець пройшов медичний огляд, результатом якого став невтішний висновок лікарів.

24-річний виконавець не зможе допомогти своїй команді впродовж найближчих трьох тижнів через пошкодження м’язів лівого стегна.

Таким чином, Санчеш не братиме участь у іграх проти Челсі та Нанта, утім може встигнути повернутися до матчу проти Бордо, який заплановано вже на початок квітня.

У поточному сезоні Ренату зіграв у 25 матчах, забивши один гол та зробивши п’ять гольових передач.

Нагадаємо, що гра Лілль — Челсі відбудеться 16 березня, о 22:00 за київським часом.