Навас розлютився на Почеттіно через рішення випустити проти Реала Доннарумму

Голкіпер дуже засмутився, що не зміг зіграти на Бернабеу.

Мадридский Реал пройшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів завдяки перемозі над ПСЖ із загальним рахунком 3:2 після двох поєдинків.

Атмосфера у розядгальні ПСЖ була дуже напружена. На тлі інших виділявся голкіпер Кейлор Навас, який не став мовчати.

Він розлютився на головного тренера Маурісіо Почеттіно, який першим номером у воротах парижан вибрав Джанлуіджи Доннарумму.

Як повідомляє GFFN, Навас прагнув зіграти проти Реала, так як виступав за "королівський клуб" п'ять сезонів. Він дуже хотів знов вийти на поле Сантьяго Бернабеу.

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