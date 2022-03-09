Ліверпуль поступився Інтеру, але пройшов до 1/4 Ліги чемпіонів

Італійській команді було замало перемоги для проходу далі.

Ліверпуль у рамках поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Інтер та зазнав мінімальної поразки.

Команда Юргена Клоппа пропустила на 62 хвилині після влучного удару Мартінеса, але після цього Інтер залишився у меншості.

За час, що залишився, італійська команда так і не змогла відновити паритет у двоматчевому протистоянні.

Ліверпуль — Інтер 0:1 (перша гра — 2:0)

Гол: Мартінес, 62

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Тіаго Алькантара (Хендерсон, 65), Фабіньо, Джонс (Кейта, 65) – Салах, Мане, Діогу Жота (Діас, 83).

Інтер: Ханданович — Думфріс (Дарміан, 75), де Врей (Д`Амброзіо, 46), Шкріньяр, Бастоні, Перішич — Відаль, Брозович (Гальярдіні, 75), Чалханоглу (Весіно, 83) — Санчес, Мартінес (5) ).

Попередження: Жота, Робертсон, Мане — Санчес, Відаль, Бастоні, Гальярдіні

Видалення: Санчес, 63