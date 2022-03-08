Едерсон: Ми ставимо завдання перемогти у кожному турнірі

Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон дав коментар перед матчем Ліги чемпіонів.

Едерсон поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти Спортінга та розповів про гру на два фронти.

"Розуміємо, що АПЛ та Ліга чемпіонів складні турніри та що знадобляться усі гравці з нашого складу. Команда втомилася фізично та психологічно. Ми мали шанс минулого сезону, але ми поступилися у фіналі.

Ми ставимо завдання перемогти у кожному турнірі. Потрібно йти по дистанції крок за кроком. Розуміємо, що у кожному турнірі свої складнощі. Кожен матч має свій характер, і треба рухатися вперед крок за кроком. Тільки там можна досягти у майбутньому серйозних досягнень", — наводить слова Едерсона офіційний сайт УЄФА..

Матч Манчестер Сіті — Спортінг Л відбудеться у середу, 9 березня, і почнеться о 22:00 за київським часом.