Гвардіола: З великою повагою ставлюся до Спортінга

Головний тренер "місцян" дав комментар перед грою.

Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти Спортінга.

"Ми хочемо, щоб у обороні та в нападі брала участь вся команда. Чому Кевін де Брюйне забив два м'ячі МЮ в останньому матчі? Бо він там був. Чому Кевін відпасував Ріяду Марезу, коли ми забивали перший м'яч у Португалії? Тому що він був там. Щоб забивати треба бути в потрібному місці.

Після першого матчу я говорив, що результат 5:0 не відображає реальності чи різниці між командами. Просто нам удалося швидко забити голи. Ми завдали чотирьох ударів і забили чотири голи. Таке часом трапляється. Коли результат такий, все виглядає дуже просто. Але я з великою повагою ставлюся до Спортінга і тієї роботи, яку вони роблять", - наводить слова Гвардіоли офіційний сайт УЄФА.

Матч Манчестер Сіті — Спортінг Л відбудеться у середу, 9 березня, і почнеться о 22:00 за київським часом.