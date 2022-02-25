УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа

Стад де Франс прийматиме фінал Ліги чемпіонів УЄФА — 28 травня.

Виконавчий комітет УЄФА сьогодні, 25 лютого, провів позачергове засідання через серйозну ескалацію ситуації з безпекою в Європі. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

УЄФА ухвалив рішення про перенесення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 із Санкт-Петербурга на стадіон Стад де Франс у Парижі. Гра відбудеться, як було заплановано, у суботу, 28 травня.

УЄФА висловив подяку та вдячність президентові Франції Еммануелю Макрону за його підтримку та відданість перенесення найпрестижнішої гри європейського клубного футболу під час безпрецедентної кризи.

Разом з урядом Франції УЄФА повністю підтримуватиме зусилля багатьох зацікавлених сторін щодо забезпечення порятунку футболістів та їхніх сімей в Україні, які стикаються з жахливими людськими стражданнями та руйнуваннями.

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