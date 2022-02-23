Алле обновил рекорд Лиги чемпионов

Нападающего Аякса просто не удержать в этом розыгрыше турнира.

Аякс в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов отправился в гости к Бенфике и ведет со счетом 2:1.

Нападающий нидерландской команды Себастьян Алле отметился голом, который стал для 11 в текущем розыгрыше турнира.

Как сообщает Mister Chip, форвард обновил рекордную серию Лиги чемпионов, забив в семи своих первых матчах в турнире.

Отметим, что ранее рекордсменами были Дель Пьеро, Диего Коста и Холанд, которые отмечались в своих первых пяти матчах.

Напомним, что следить за развитием ключевых событий матча Бенфика — Аякс вы можете на Football.ua.