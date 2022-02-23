Савич — перед матчем с МЮ: Настроение в раздевалке отменное

Черногорский центрбек поделился ожиданиями от поединка.

Защитник Атлетико Стефан Савич рассказал о состоянии команды накануне встречи с Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Настроение в раздевалке отменное. Мы знаем, что Лига чемпионов – особый и красивый турнир, в котором хочет участвовать каждый. Мы сплочены.

Посмотрим, удастся ли нам добиться хорошего результата", – приводит слова Савича официальный сайт УЕФА.

Матч Атлетико Мадрид – Манчестер Юнайтед состоится в среду, 23 февраля в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.