Тухель объяснил, почему оставил Лукаку в запасе на матч с Лиллем

Специалист считает, что форварду нужно отдохнуть.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский Челси принимает на своем поле Лилль.

Главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель рассказал, почему принял решение оставить в запасе нападающего команды Ромелу Лукаку.

Специалист считает, что бельгийцу необходим отдых.

"Я решил, что он устал. Ромелу выглядел уставшим и решил предоставить ему отдых. Он очень много играл. Тем не менее, у Лукаку есть шанс выйти на поле и помочь команде", — приводит слова Тухеля Фабрицио Романо.

Отметим, что на Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.