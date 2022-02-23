Бенфика — Аякс. Накануне

Аякс в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет на выезде против Бенфики.
Бенфика — Аякс
Среда, 23 февраля, 22:00. Стадион Эштадиу Да Луж, Лиссабон. Главный арбитр встречи — Славко Винчич (Словения).
Бенфика переживает не лучшее время, уже фактически проиграв борьбу за чемпионство — Спортинг Л и Порту ушли слишком далеко. К тому же, после ухода Жорже Жезуса не видно никаких изменений в игре команды в положительную сторону. В минувшем туре чемпионата Португалии Бенфика играла против Боавишты и упустила преимущество в два мяча — 2:2.
Для украинских болельщиков данный поединок также интересен с точки зрения игры нашего соотечественника — Романа Яремчука, однако после восстановления от травмы форвард провел две встречи, выходя на замену — 34 и 4 минуты. Хочется верить, что Роман Яремчук получит место в составе в столь ответственной игре.
Бенфика пробилась в стадию плей-офф со второго места в квартете с Баварией, Барселоной и киевским Динамо.
Аякс, в свою очередь, находится в отличной форме и выглядит фаворитом в данной паре. Нидерландская команда выиграла последние десять поединков, включая несколько побед со счетом 5:0. У Эрика Тен Хага отлично отлажен механизм, а потому Бенфике придется крайне трудно.
В рамках группового этапа турнира Аякс играл в одном квартете с Боруссией Д, Бешикташем и Спортингом Л. Нидерландцы смогли выиграть все поединки в группе с общим счетом 20:5. К тому же, ранее Аяксу удавалось доходить до полуфинала турнира. Новое поколение звездочек окрепло, а потому планы у команды серьезные.
Ориентировочные составы:
Бенфика: Влаходимос — Лазаро, Отаменди, Вертонген, Гримальдо — Рафа, Мариу, Вайгль, Эвертон — Рамуш, Нуньес
Аякс: Пасвеер — Мазрауи, Схююрс, Мартинес, Блинд — Альварес, Гравенберх — Энтони, Бергейс, Тадич — Аллер
Не сыграют: Вериссимо, Пиньо, Сеферович — Стекеленбург, Калайбер. Бробби
Под вопросом: Тимбер
Тренеры говорят:
Нельсон Вериссиму, Бенфика:
"Это мой дебют в первой команде. Это важный матч, но для команды он даже важнее, чем для меня. Нам будет протовостоять очень классный соперник. "Аякс" сейчас является одной из лучших команд Европы. У них есть сильные стороны, но есть и недостатки, которыми мы хотим воспользоваться. Понимаем, что придется тяжело, но настроены мы решительно. Надо стараться комбинировать и одновременно хорошо защищаться без мяча. На мой взгляд, шансы 50 на 50".
Эрик Тен Хаг, Аякс.
"Мы изучили манеру игры Бенфики и более чем готовы к матчу. У нас разработан план на матч, но в конце концов это футболистам нужно будет принимать правильные решения и грамотно читать игру, чтобы победить".
Интересные факты:
Аякс выиграл последние 6 матчей (Лига чемпионов).
Аякс забил как минимум 2 гола в последних 6 матчах (Лига чемпионов).
Бенфика не забивала в 5 из последних 7 матчей (Лига чемпионов).
Было забито более 2,5 голов в последних 4 матчах Аякса (Лига чемпионов).
Бенфика забила меньше 2,5 голов в последних 3 матчах против Аякса во всех соревнованиях.
прогноз 2:0