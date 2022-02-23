Бенфика — Аякс. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Лиги чемпионов.

Аякс в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет на выезде против Бенфики.

Бенфика — Аякс

Среда, 23 февраля, 22:00. Стадион Эштадиу Да Луж, Лиссабон. Главный арбитр встречи — Славко Винчич (Словения).

Бенфика переживает не лучшее время, уже фактически проиграв борьбу за чемпионство — Спортинг Л и Порту ушли слишком далеко. К тому же, после ухода Жорже Жезуса не видно никаких изменений в игре команды в положительную сторону. В минувшем туре чемпионата Португалии Бенфика играла против Боавишты и упустила преимущество в два мяча — 2:2.

Для украинских болельщиков данный поединок также интересен с точки зрения игры нашего соотечественника — Романа Яремчука, однако после восстановления от травмы форвард провел две встречи, выходя на замену — 34 и 4 минуты. Хочется верить, что Роман Яремчук получит место в составе в столь ответственной игре.

Бенфика пробилась в стадию плей-офф со второго места в квартете с Баварией, Барселоной и киевским Динамо.

Аякс, в свою очередь, находится в отличной форме и выглядит фаворитом в данной паре. Нидерландская команда выиграла последние десять поединков, включая несколько побед со счетом 5:0. У Эрика Тен Хага отлично отлажен механизм, а потому Бенфике придется крайне трудно.

В рамках группового этапа турнира Аякс играл в одном квартете с Боруссией Д, Бешикташем и Спортингом Л. Нидерландцы смогли выиграть все поединки в группе с общим счетом 20:5. К тому же, ранее Аяксу удавалось доходить до полуфинала турнира. Новое поколение звездочек окрепло, а потому планы у команды серьезные.

Ориентировочные составы:

Бенфика: Влаходимос — Лазаро, Отаменди, Вертонген, Гримальдо — Рафа, Мариу, Вайгль, Эвертон — Рамуш, Нуньес

Аякс: Пасвеер — Мазрауи, Схююрс, Мартинес, Блинд — Альварес, Гравенберх — Энтони, Бергейс, Тадич — Аллер

Не сыграют: Вериссимо, Пиньо, Сеферович — Стекеленбург, Калайбер. Бробби

Под вопросом: Тимбер

Тренеры говорят:

Нельсон Вериссиму, Бенфика:

"Это мой дебют в первой команде. Это важный матч, но для команды он даже важнее, чем для меня. Нам будет протовостоять очень классный соперник. "Аякс" сейчас является одной из лучших команд Европы. У них есть сильные стороны, но есть и недостатки, которыми мы хотим воспользоваться. Понимаем, что придется тяжело, но настроены мы решительно. Надо стараться комбинировать и одновременно хорошо защищаться без мяча. На мой взгляд, шансы 50 на 50".

Эрик Тен Хаг, Аякс.

"Мы изучили манеру игры Бенфики и более чем готовы к матчу. У нас разработан план на матч, но в конце концов это футболистам нужно будет принимать правильные решения и грамотно читать игру, чтобы победить".

Интересные факты:

Аякс выиграл последние 6 матчей (Лига чемпионов).

Аякс забил как минимум 2 гола в последних 6 матчах (Лига чемпионов).

Бенфика не забивала в 5 из последних 7 матчей (Лига чемпионов).

Было забито более 2,5 голов в последних 4 матчах Аякса (Лига чемпионов).

Бенфика забила меньше 2,5 голов в последних 3 матчах против Аякса во всех соревнованиях.