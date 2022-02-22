Коке может пропустить матч с МЮ в Лиге чемпионов

Участие 30-летнего испанца в предстоящем матче под вопросом.

Полузащитник и капитан мадридского Атлетико Коке может пропустить предстоящий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 30-летний испанец не тренировался в общей группе "матрасников" накануне игры с "красными дьяволами", поэтому его участие в матче под вопросом.

В нынешнем сезоне Коке провел 30 поединков, в которых отметился двумя ассистами.

Напомним, матч Атлетико — МЮ состоится завтра, 23 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

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