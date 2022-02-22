Яремчук: Аякс — очень сильная команда, против которой Бенфике будет сложно

22 февраля 2022

РОМАН ЯРЕМЧУК, ФК БЕНФИКА

Украинец поделился своими ожиданиями перед матчем с Аяксом.

Нападающий Бенфики Роман Яремчук прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

"Конечно, чемпионат Португалии сильно отличается от Лиги чемпионов. Для меня лично, намного интереснее проводить игры в Лиге чемпионов, потому что футбол более открытый и есть больше возможностей, чтобы себя проявить.

Конечно, хочется пройти в следующий раунд, но я понимаю – Аякс очень сильная команда. Конечно это не Реал и не Манчестер Сити, но когда Аякс играет в своем чемпионате, то видно их большую уверенность в собственных силах и я уверен, что нам будет очень сложно", — сказал Яремчук в эфире YouTube-канала Влады Седан.

Отметим, что для Яремчука это будут первые игры на уровне плей-офф Лиги чемпионов. Первая игра между Бенфикой и Аяксом состоится завтра, 23 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

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