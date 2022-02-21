Неймар: Мы надеемся сотворить историю ПСЖ, пройдя Реал

Бразилец уверен в силе парижан.

Вингер ПСЖ Неймар прокомментировал предстоящий ответный матч против Реала в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы надеемся сотворить историю ПСЖ. Посмотрим, что ждет и этот клуб нас в будущем. Мы очень усердно работаем не покладая рук.

Конечно, команде нужно еще многому научиться, следует тщательно подготовиться. Но мы надеемся войти в историю, победив Реал", — сказал Неймар.

Напомним, первый поединок во Франции завершился минимальной победой ПСЖ со счетом 1:0. Ответная встреча состоится в Мадриде девятого марта. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

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