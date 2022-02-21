Мората: Сделаем все, чтобы пройти как можно дальше в Лиге чемпионов

Форвард Ювентуса высказался накануне поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Вильярреала.

Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Вильярреала.

Форвард убежден, что его команда стала гораздо сильнее за последний месяц.

"Мы очень изменились и возмужали за последний месяц. Начало сезона было очень сложным, но мы выдержали это испытание и сейчас подходим к плей-офф в хороших кондициях.

Я не знаю, как далеко мы сможем пройти в Лиге чемпионов, но сделаем все, чтобы добраться до финала и победить. Последние годы чемпионы стран были близки к победе в турнире и мы не исключение.

Влахович и Закария? Они привнесли энтузиазм и азарт в команду. Душан молодой парень, у которого вся карьера и слава еще впереди. Он быстро адаптировался и я надеюсь, что он забьет свои первые мячи в Лиге чемпионов уже в матче с Вильярреалом", — приводит слова Мораты сайт Джанлуки Ди Марцио.

Матч Вильярреал — Ювентус состоится во вторник, 22 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Ругани может пропустить первый поединок против испанского коллектива.