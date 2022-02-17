Видео всех голов минувших матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию видео всех голов в самом престижном еврокубке за 15 и 16 февраля.

На этой неделе завершились первые четыре поединка в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Предлагаем вашему вниманию видео всех голов, которые забивались в следующих минувших противостояниях: Спортинг — Манчестер Сити (0:5), ПСЖ — Реал Мадрид (1:0), Зальцбург — Бавария (1:1) и Интер — Ливерпуль (0:2).

Видео всех голов в матчах за 15 февраля:

Видео всех голов в матчах за 16 февраля:

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