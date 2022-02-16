Эллиотт — самый молодой игрок Ливерпуля, вышедший в старте матча Лиги чемпионов

18-летний англичанин побил рекорд Трента-Александра Арнольда.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль отправился в гости к миланскому Интеру.

В стартовом составе "красных" на данное противостояние вышел атакующий полузащитник Харви Эллиотт, который только в начале февраля этого года вернулся после тяжелой травмы ноги.

Интересно, что Эллиотт стал самым молодым футболистом в истории Ливерпуля, который вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов (18 лет и 318 дней).

Ранее данный рекорд принадлежал правому защитнику Тренту Александру-Арнольду (18 лет и 354 дней), который вышел в старте мерсисайдцев против московского Спартака в 2017 году.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Интер — Ливерпуль вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua, а также в прямой трансляции на медиасервисе MEGOGO.