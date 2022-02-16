Коман и Толиссо сыграют с первых минут против Зальцбурга

Стали известны составы команд на матч Лиги чемпионов.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Зальцбург примет Баварию на своем поле. Юлиан Нагельсманн доверил место в стартовом составе Коману и Толиссо.

РБ Зальцбург: Кен — Ульмер, Вебер, Солет, Кристенсен — Сейвальд, Камара, Капальдо, Ааронсон — Адейеми, Окафор

Запасные: Мантл, Вальке, Ван дер Бремпт, Пьятковски, Адаму, Бернеде, Кьяергаард, Юнузович, Сучич, Шимич, Гуиндо, Тийяни

Бавария: Ульрайх — Эрнандес, Зюле, Павар — Коман, Киммих, Толиссо, Гнабри — Сане, Мюллер - Левандовски

Запасные: Фрюхтль, Упамекано, Ричардс, Чупо-Мотинг, Ваннер, Забитцер, Сарр, Марк Рока, Ньянзу, Видович, Тилльман, Станишич

Матч РБ Зальцбург — Бавария начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.