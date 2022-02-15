Спортинг — Манчестер Сити. Накануне

Football.ua представляет анонс первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА нас ожидает противостояние между португальским Спортингом и английским Манчестер Сити, которое пройдет на стадионе Жозе Алваладе.

Спортинг — Манчестер Сити

Вторник, 15 февраля, 22:00. Жозе Алваладе, Лиссабон. Главный арбитр — Срджан Йованович (Белград, Сербия). Прямая трансляция на Megogo.

В паре действующих чемпионов Португалии и Англии все кажется достаточно предсказуемым, однако лиссабонские "львы" в этом сезоне показывают, что способны достигать результата даже в неблагоприятных условиях. Конечно, обыграть амстердамский Аякс на групповом этапе в итоге так и не удалось (нидерландского чемпиона вообще никто не побеждал в текущей кампании), однако отвоевать вторую строчку у дортмундской Боруссии оказалось вполне выполнимой задачей. Накануне Спортинг принял участие в скандальном суперматче локального масштаба против Порту (2:2), по итогам которого, скорее всего, упустил чемпионский титул из рук, однако зарядился эмоциями настолько, что вполне может продолжать движение по инерции.

Манчестер Сити в то же самое время лишний раз мотивировать на матчи Лиги чемпионов УЕФА нет необходимости. Коллектив Хосепа Гвардиолы какие трофеи только не выигрывал, но к своей главной цели до сих пор не может дойти. Амбиции "горожан" зашкаливают, но всю зимнюю паузу им пришлось разгоняться фактически на одном месте, попутно прокладывая себе путь к очередному чемпионскому титулу, в котором, как кажется, уже никто не сомневается ровно так же, как и в их проходе в следующий раунд. Или не все так однозначно? Ключевая дуэль в этой паре состоится именно на Жозе Алваладе!

По версии букмекеров, фаворита в предстоящем противостоянии определить достаточно просто. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,31, тогда как потенциальный успех Спортинга оценивается показателем 11,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,50.

Ориентировочные составы

Спортинг: Адан — Инасиу, Коатес, Феддаль — Порро, Пальинья, Матеус Нунес, Матеус Рейс — Сарабия, Паулинью, Сантуш.

Манчестер Сити: Эдерсон — Стоунз, Рубен Диаш, Ляпорт, Канселу — де Брюйне, ﻿Родри, Бернарду Силва — Марез, Фоден, Стерлинг

Не сыграют: Гонсалвеш — Грилиш, Уокер, Жезус, Палмер.

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