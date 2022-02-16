Ливерпуль — Интер: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

16 февраля 2022

Ливерпуль - Интер. Getty Images

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В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет против миланского Интера.

Поединок состоится на Энфилде, восьмого марта. Начнется матч в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Ливерпуль — Интер

История встреч:

04.05.1965. Ливерпуль — Интер 3:1 (Лига чемпионов, 1/2 финала)

12.05.1965. Интер — Ливерпуль 3:0 (Лига чемпионов, 1/2 финала)

19.02.2008. Ливерпуль — Интер 2:0 (Лига чемпионов, 1/8 финала)

11.03.2008. Интер — Ливерпуль 0:1 (Лига чемпионов, 1/2 финала)

16.02.2022. Интер — Ливерпуль (Лига чемпионов, 1/8 финала)

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