лента новостей

09:31

Хаверц: Пройдена только половина пути, Челси нужно побеждать и во втором матче

09:21

МЮ — Атлетико: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

09:05

Жозе Фонте: У Челси было два голевых момента и они оба реализовали

09:04

У Маккенни двойной перелом стопы после матча против Вильярреала

08:46

Канте: Челси справился со своей работой хорошо и победил

08:23

Тухель: Челси снова сыграл на ноль, причем совершенно заслуженно

08:00

Атлетико — Манчестер Юнайтед. Накануне

07:50

Эмери: Надо ехать в Турин и выигрывать

07:35

Де Лигт: Ювентус не удовлетворяет ничья против Вильярреала, но мы с уверенностью смотрим вперед

07:15

Данило: Ювентус имеет все шансы решить судьбу противостояния в Турине