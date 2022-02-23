МЮ — Атлетико: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

23 февраля 2022

Фото Getty Images

Следите за поединком плей-офф ЛЧ на Football.ua.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед сыграет против мадридского Атлетико.

Поединок пройдет на Олд Траффорд 15 марта. Начнется матч в 22:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.

Онлайн-трансляция матча Манчестер Юнайтед — Атлетико

История встреч:

23.10.1991. Атлетико — Манчестер Юнайтед 3:0 (Кубок обладателей кубков, 2 раунд)

06.11.1991. Манчестер Юнайтед — Атлетико 1:1 (Кубок обладателей кубков, 2 раунд)

15.02.2022. Атлетико — Манчестер Юнайтед (Лига чемпионов, 1/8 финала)

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