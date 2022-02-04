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ПСЖ не включил Берната в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

04 февраля 2022

Хуан Бернат (слева), Getty Images

28-летний испанец пропустил большую часть сезона из-за травмы.

Защитник ПСЖ Хуан Бернат не сможет помочь своей команде в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, тренерский штаб парижан во главе с Маурисио Почеттино принял решение не включать в заявку 28-летнего испанца, который большую часть сезона пропустил из-за травмы.

Бернат смог вернуться на поле лишь в середине октября и за это время он провел семь матчей в чемпионате Франции и один в Кубке Франции.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с Реалом. Первая игра состоится 15 февраля.

Источник: Le Parisien

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