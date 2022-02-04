ПСЖ не включил Берната в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

28-летний испанец пропустил большую часть сезона из-за травмы.

Защитник ПСЖ Хуан Бернат не сможет помочь своей команде в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, тренерский штаб парижан во главе с Маурисио Почеттино принял решение не включать в заявку 28-летнего испанца, который большую часть сезона пропустил из-за травмы.

Бернат смог вернуться на поле лишь в середине октября и за это время он провел семь матчей в чемпионате Франции и один в Кубке Франции.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с Реалом. Первая игра состоится 15 февраля.