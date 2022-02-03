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Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала

03 февраля 2022

Серхио Рамос, Getty Images

У испанского защитника очередное повреждение.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос не сможет помочь своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против своего бывшего клуба — мадридского Реала. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, у 35-летнего испанца повреждение голени и сроки его восстановления пока не называются.

Однако отмечается, что у него такая же травма, которая надолго отложила его дебют в составе ПСЖ после летнего перехода.

В нынешнем сезоне Рамос провел всего лишь пять матчей, в которых забил один гол.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и мадридским Реалом состоится 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

Источник: RMC

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