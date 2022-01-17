Вернидуб — о первом матче против Шахтера в ЛЧ: Могли забивать им 4-5 мячей

Наставник Шерифа высказался о неожиданном выступлении своей команды в Лиге чемпионов.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб высказался о результатах своей команды групповом этапе Лиги чемпионов.

Украинский специалист считает, что его команда могла обыгрывать донецкий Шахтер с более крупным счетом, чем 2:0. Да, владение мячом у них потрясающее, но они могут перепасовываться на своей половине поля сколько угодно.

"В первом матче мы должны были их обыгрывать в 4-5 мячей. Во втором матче да, у них были моменты, нам повезло, особенно в первом тайме. Я и на пресс-конференции признал, что такая игра никуда не годится. Во втором тайме мы немного изменили игру, стали появляться моменты. Команда неплохо переходила в атаку и в конце-концов забила", — сказал Вернидуб в программе ОТДУШИВДУШУ.

Отметим, что Шериф уже совершил первое зимнее подписание, заключив контракт с экс-футболистов ПФК Львов.