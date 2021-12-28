Бонуччи: Ювентус заслуживает выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футболист оценил шансы клуба попасть в 1/4 ЛЧ.

Защитник туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи прокомментировал шансы клуба пробиться в 1/4 Лиги чемпионов.

"Ювентус заслуживает выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. У нас большие шансы, нужно двигаться вперед.

Что касается сборной Италии, то после отличного 2021 года мы должны достичь нашей цели — пройти квалификацию на чемпионат мира в марте.

С победой на чемпионате Европы мы стали легендами, но теперь мы должны пройти квалификацию на чемпионат мира", — сказал Бонуччи.

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