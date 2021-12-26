Шахтер в Лиге чемпионов: Тест системы Де Дзерби и существенный прогресс украинцев

Football.ua подвел итоги выступлений донецкого Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22.

Продолжаем подводить итоги еврокубковой кампании украинских команд. Следом за Динамо, проанализируем игру вице-чемпионов. Шахтер впервые за пять лет вынужден был пробиваться в групповой турнир Лиги чемпионов сквозь сито квалификационных раундов. Разумеется, сделать это было непросто, но не без доли везения "горняки" сумели решить одну из самых главных задач сезона. Участие в основной сетке ЛЧ жизненно необходимо грандам украинского футбола для их финансового здоровья.

В целом, выступление Шахтера в Лиге чемпионов однозначно оценить невозможно. Здесь необходимо учитывать определенные нюансы. В обществе часто оценка результата превалирует над уровнем игры и потенциалом. К тому же, оценка всегда зависит от степени ожидания, которая часто является несколько завышенной.

После провального прошлого сезона клубное руководство совершенно оправданно пошло на серьезные кадровые перемены. Вместо интеллигентного Луиша Каштру команду возглавил молодой, эмоциональный и полный идей Роберто Де Дзерби. На усиление кадрового потенциала команды были потрачены 40 миллионов евро. Летом Шахтер подписал центрфорварда Траоре из Аякса, атакующего хавбека Педринью из Бенфики и центрального защитника Марлона из Сассуоло, который был полезен своей совместной деятельностью с Де Дзерби и по большому счету, должен был облегчить интеграцию тренерских идей в новой команде. Нужно отметить, что все три новичка пришлись ко двору и сразу заиграли в основе.

Помимо кадровых перемен, команда пережила кардинальную перезагрузку в плане организации игры. Перед тренерским штабом стояла непростая задача — вернуть утраченные позиции на внутренней арене и пробиться в группу ЛЧ в условиях перестройки. Подводя итоги по Шахтеру мы должны учитывать, что штаб Де Дзерби не имел времени и был вынужден параллельно с внедрением своих принципов и методов добиваться результата.

Исходя из этого, наивно было ждать от Шахтера стабильной, качественной игры и высоких свершений в Лиге чемпионов. Да, команда должна была финишировать в группе выше Шерифа, в обоих матчах с интернациональным коллективом Юрия Вернидуба дончанам откровенно не везло. Но, как говорит главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков — везение нужно заслужить. И с этим трудно не согласиться. Тем не менее, драматизировать ситуацию также не стоит. По большому счету, Шахтер вообще не должен был играть в групповом турнире. Свой лимит фарта команда Де Дзерби использовала в ответном матче с Монако.

Шахтер стартовал с третьего квалификационного раунда, в двух матчах с одинаковым счетом переиграв бельгийский Генк — 2:1. Затем, вице-чемпионы Украины в первой игре раунда плей-офф с минимальным счетом на выезде выиграли у достаточно крепкого по европейским меркам Монако.

Казалось, что команда быстро адаптировалась к новой модели игры и звоночек в матче УПЛ с Александрией (первое поражение в сезоне) был лишь недоразумением. Но, ответная встреча с Монако, в которой на кону стояла Лига чемпионов, показала, что не все так просто. Команда Де Дзерби была просто раздавлена высоким прессингом монегасков. По ходу матча вспоминались катастрофические погромы от гладбахской Боруссии годом ранее. Тем не менее, игроки Монако не сумели вовремя закрыть свою игру, а к дополнительному времени, да еще и после замен Шахтер сумел переломить ход противостояния. Этот матч стал звездным часом Михаила Мудрика. Молодой технарь стал настоящим джокером и главным героем матча.

Квалификация ЛЧ

Генк — Шахтер — 1:2

Голы: Тете, 63 (с пен.); Алан Патрик, 81 (Исмаили)

Шахтер — Генк — 2:1

Голы: Траоре, 27 (Тете); Маркос Антонио 76

Монако — Шахтер — 0:1

Гол: Педринью, 19

Шахтер — Монако — 2:2 (доп. вр)

Голы: Марлос, 74 (Алан патрик); Агилар, 114 (Автогол)

Волей жребия, как и год назад, Шахтер попал в одну группу с Реалом и Интером. Место Гладбаха на этот раз занял, как могло показаться, скромный Шериф. Тем не менее, команда из Тирасполя доказала, что не случайно прошла все раунды квалификации и выбила из турнира Црвену Звезду и Динамо Загреб.

Очевидно, что в первом туре игроки Шахтера в некоторой степени недооценили Шериф. В такие моменты фортуна нередко отворачивается от фаворита. Чемпионы Молдовы отрезками включали персонально-ориентированный прессинг, а после того, как повели в счете логично перешли на игру с низким блоком, отвечая быстрыми атаками. Шахтер потерпел одно из самых болезненных поражений в первой части сезона.

Провал в Тирасполе хорошо встряхнул команду, которая отреагировала двумя крупными победами в национальном чемпионате и разгромом киевского Динамо в матче за Суперкубок. Домашняя встреча с Интером во втором туре ЛЧ показала, что идеи Де Дзерби интегрируются и работают. Шахтер переиграл чемпионов Италии, хоть матч и завершился нулевой ничьей. После игры было ощущение, как будто "оранжево-черные" выиграли.

Если год назад команда Луиша Каштру в противостоянии с Интером не видела других вариантов, как парковать автобус, то Де Дзерби за короткий промежуток времени сумел изменить команду таким образом, что она играла с позиции силы. Шахтер владел мячом 60% игрового времени, нанес больше ударов по воротам, создал больше опасных моментов, а самое главное, диктовал итальянскому гранду свои условия игры.

После перерыва Симоне Индзаги отказался от основного плана на игру и был вынужден подстраиваться, отдав мяч команде Де Дзерби.

В бочке с медом, разумеется, не обошлось и без ложки дегтя. Ложка оказалась слишком большой — тяжелая травма Траоре, которая практически выбила форварда из строя не то что до конца года, а до конца сезона. Форварда, в характеристиках которого Шахтер нуждался с момента ухода Луиса Адриано.

Повторить прошлогодние подвиги в спаренных матчах с Реалом не удалось. Шахтер проиграл оба матча, но какими же разными были эти поражения? Если в Киеве команда посыпалась после случайной срезки Кривцова, пошла в размен и получила 0:5, то Мадрид Шахтер покидал с высоко поднятой головой. Главным символом матча Реал — Шахтер стали аплодисменты болельщиков "королевского клуба" в адрес Мудрика. Хорошо отыграла вся команда. И по большому счету, это был знак качества и дань уважения Шахтеру. Продолжительными отрезками команда Де Дзерби не просто не уступала, а превосходила явного лидера испанской Ла Лиги.

Как и Динамо, Шахтер также испытывал серьезные проблемы с реализацией моментов. Думаю, в первую очередь, эта тенденция связана с большой разницей в интенсивности взаимодействий в Лиге чемпионов и УПЛ. В таком темпе и на таких командных скоростях наши ведущие команды играют нечасто.

Матч в Милане с Интером показал, что Шахтер пока не в состоянии на дистанции конкурировать с ведущими европейскими клубами. Дончане без вопросов проиграли игру и досрочно лишились шансов хотя бы на третье место в группе.

Матч с Шерифом в шестом туре не имел турнирного значения. На кону были лишь деньги УЕФА и престиж. Шахтер показательно смял соперника в первом тайме, но выжал из своего тотального преимущества лишь один гол. Во втором тайме Юрий Вернидуб внес определенные коррективы, и Шериф стал отвечать перспективными выходами в быстрые атаки. Тем не менее, хозяева поля создали столько моментов, что хватало на разгромную победу. Но, растранжирив все свои шансы, Шахтер преждевременно расслабился и в концовке Шериф снова наказал.

Хотя, разумеется, если в целом брать качество игры в разных аспектах, потенциальные возможности, то команда Юрия Вернидуба не ровня дончанам. Шахтер на порядок выше уровнем. Де Дзерби строит уникальный для восточной Европы проект, и я думаю, существенный прогресс обязательно будет. А Шериф — это красивая сказка, самые интересные события в которой подошли к концу. Поэтому, не разделяю восхищения типичным контратакующим андердогом. Особенно если эти восхищения происходят в ущерб команде из нашей страны, которая старается играть в интересный современный футбол. Шериф как "вспыхнул", так и "погаснет", а Шахтер продолжит поступательное развитие.

К тому же, нужно отметить, как заметно при Де Дзерби прибавили украинские футболисты Шахтера. Матвиенко сделал уверенный шаг вперед, став ключевым футболистом. Даже несмотря на то, что Степаненко не всегда попадал в стартовый состав, итальянский тренер впоследствии признал показательную реакцию Тараса на утраченное в старте место. Сегодня Шахтер со Степаненко и без него — это две разные команды.

Лучший опорник страны стал значительно эффективней на мяче и это большой плюс для сборной Украины. В плане конструктивных действий подтянулись даже давно сформированные футболисты — Кривцов и Пятов. Вратарь при розыгрыше мяча — это полноценная боевая единица. Мудрик из фристайлера, быстро превратился в одного из самых перспективных игроков, возможно не только Украины. Существенно прибавил и Судаков.

Группа D

Шериф — Шахтер — 2:0

Шахтер — Интер — 0:0

Шахтер — Реал — 0:5

Реал — Шахтер — 2:1

Гол: Фернандо, 39 (Алан Патрик)

Интер — Шахтер — 2:0

Шахтер — Шериф — 1:1

Гол: Фернандо, 42 (Кривцов)

Если оценивать выступление Шахтера в Лиге чемпионов исключительно по результату, то однозначно — это худшая кампания клуба в самом престижном европейском турнире. Впервые "горняки" не одержали ни одной победы. Но, если оценивать качество игры, то здесь уже не все так однозначно. Пока мы отрезками видели работающую систему игры Де Дзерби. Но, глупо было ожидать цельной картины.

При всей своей сырости, Шахтер Де Дзерби уже может похвастаться тем, чего не имеют многие более сильные команды — стильностью. Игровая модель "горняков" уже имеет четкие отличительные черты и уникальные особенности. Скептики могут возразить — какой толк с этого стиля, если результат такой убогий? Это их право. Но, люди понимающие суть происходящего, совершенно спокойно оценивают выступление Шахтера.

Никогда нет гарантий, что у тренера получится поставить свою игру в новой команде, да еще и в другой стране, но сам процесс интеграции в наше футбольное общество совершенно новых для него идей — это уже важное событие, которое требует вовлечения и понимания. Конечно, если мы не хотим ограничиваться своим бесперспективным однообразием.

Статистика не дает представление об уровне игры, но она хорошо подчеркивает стилистические особенности команды. Шахтер недалеко от лидеров Лиги чемпионов по владению мячом, а точнее делит 8-9 места с Барселоной. В среднем команда Де Дзерби владела мячом 57,9% игрового времени. По количеству передач за матч Шахтер находится на четвертом месте. Солидный показатель для ЛЧ, который стал возможен лишь благодаря коротким розыгрышам между защитниками и опорными.

При этом, по точности передач "горняки" имеют второй показатель — 90,1%. Выше только Реал — 90,5%. Лишь эти две команды имеющие не менее 90% точности пасов.

Средний показатель по передачам Шахтера:

Средний показатель по передачам соперников в матчах с Шахтером:

Касательно активности в вертикальных зонах, Шахтер немного активней был на своем левом фланге.

Как и Динамо, дончане сыграли крайне нерезультативно, хотя моменты для взятия ворот они создавали регулярно. Шахтер в шести матчах забил всего 2 гола. Любопытно, что столько же на счету Барселоны. Меньше забивали только Динамо и Мальме — по одному голу. При этом, вице-чемпионы Украины имеют приличный средний показатель по ударам — 13,2. Это 16 место в общем рейтинге. Даже такие команды, как ПСЖ, МЮ, Севилья, Атлетико, Милан и Бенфика имеют меньшую цифру. Правда, с ударами в створ ворот дела обстоят заметно хуже — 3,5 удара за матч (26-28 места). Почти половину своих ударов игроки Шахтера наносили из пределов штрафной. По этому показателю команда делит 5-6 место с Янг Бойз.

В то же время, "горняки" имеют одни из худших показателей по кроссам и выигранным верховым единоборствам. Также команда занимает предпоследнее место по отборам и третье снизу по перехватам.

Все эти статистические показатели сформированы стилистическими особенностями Шахтера. Для полноты картины отметим основные нюансы системы игры Де Дзерби.

На скриншоте выше — структура "горняков" в фазе построения позиционных атак. Команда делится на две условные части. Вратарь, защитники и пара опорных участвуют в коротком розыгрыше, а группа атаки из атакующих хавбеков и форварда занимают более высокие позиции.

В фазе развития атаки команда перестраивается на структуру 2-3-4-1. Есть несколько вариантов, за счет которых происходит трансформация. Основной — левый фулбек поднимается вверх по флангу на вертикальный уровень к тройке атакующих хавбеков. "Десятка" и левый вингер смещаются вправо, открывая пространство для флангового защитника. При этом, правый защитник, как правило, смещается в полуфланг в тройку к паре опорных.

По ходу каждого матча варианты перестроения в фазах меняются, но структура остается прежней. На скриншоте выше видно, как Додо поднимается на позицию правой "восьмерки", Корниенко остается в верхнем углу трапеции (условная геометрическая фигура для розыгрыша мяча 2-3), а вингеры поддерживают ширину.

Периодически Шахтер использует другую структуру — с двумя ромбами:

Какой бы ни была структура позиционных атак, главные принципы остаются прежними. Независимо от позиций игроков при розыгрыше, они располагаются узко и компактно. Главная задача — спровоцировать оппонента на активный прессинг и обрезать часть команды продольной или диагональной передачей в зону группы атаки. Два игрока всегда занимают максимально широкие позиции на каждом из флангов, растягивая линию обороны соперника, а форвард и тройка атакующих полузащитников в полупространствах и в центральной зоне должны создавать векторы для потенциальных передач и быть готовыми зацепиться за мяч.

Победа в Суперкубке и лидерство в национальном чемпионате существенно скрасили негативный фон от выступления в Лиге чемпионов и дают болельщикам Шахтера повод для оптимизма. Очень важным периодом для штаба Де Дзерби будут зимние сборы. После этого оценки его деятельности станут более четкими и объективными.

Сергей Костенюк