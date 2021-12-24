Караваев: Динамо по игре в Лиге чемпионов намного лучше выглядело, чем в прошлом году

Защитник "бело-синих" поделился своим мнением относительно выступления команды в еврокубках.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал выступление "бело-синих" в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Все случилось так, как и должно было быть. Может, не заслужили, не показали тот максимум, чтобы выиграть какой-то из матчей и дать положительный толчок.

Но по игре, и тренерский штаб сказал, что намного лучше выглядели, чем в прошлом году, хотя соперники были не слабее, а даже сильнее", — сказал Караваев в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, Динамо финишировало на четвертом месте в своей группе, набрав всего лишь одно очко. Бавария и Бенфика вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а Барселона отправилась в Лигу Европы.

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