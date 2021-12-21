Стало известно, когда Динамо U-19 сыграет с Депортиво в Юношеской лиге УЕФА

Игра пройдет в Ла-Корунье в 20:00 по киевскому времени.

Киевское Динамо U-19 встретится с испанским Депортиво в рамках 1/16 финала плей-офф Юношеской лиги УЕФА 9 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «бело-синих».

Игра пройдет в испанской Ла-Корунье и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Победитель определится по итогам одного матча, а восемь победителей стыковых поединков присоединятся в 1/8 финала турнира к восьми победителям группового этапа.

Напомним, по итогам группового этапа Динамо заняло второе место, опередив сверстников из Баварии и Барселоны. Первое место в квартете заняла Бенфика, опередившая киевлян на два очка.