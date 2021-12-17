Луческу: Доволен результатом Динамо в Лиге чемпионов

Румынский специалист поделился мнением о выступлении киевлян.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал результаты команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

Киевляне финишировали на последнем месте в группе с Баварией, Бенфикой и Барселоной, не набрав ни одного очка и забив лишь один гол.

"Хотя мы проиграли все матчи в Лиге чемпионов, практически в каждом из них мы могли добиться ничьей. Мы не играли в еврокубках на таком уровне на протяжении 5 лет.

Я доволен результатом и тем, как проявляла себя команда", – рассказал Луческу в комментарии Telekom Sport.

Ранее сообщалось, что Луческу подтвердил переход Виталия Миколенко в Эвертон.