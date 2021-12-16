Жилстрой-1 уступил Реалу в заключительном туре Лиги чемпионов

Украинская команда покинула турнир.

В рамках заключительного тура группового этапа женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-1 уступил на выезде Реалу со счетом 3:0.

За мадридский клуб голами отличились Петер, Орос и во втором тайме забила Эстер.

Таким образом Жилстрой-1 потерял шансы на выход в плей-офф лиги чемпионов, заняв третье место в своей группе.

Реал - Жилстрой-1 3:0

Голы: Петер, 19, Орос, 41, Эстер, 90+2

Жилстрой-1: Свидунович – Алексанян (Купяк, 89), Любовь Шматко, Анастасия Воронина, Басанская – Бойченко, Апанащенко (Хаванская 75), Петрик, Шевчук ( Биргюль Садыкоглу, 68) – Овдийчук, Анна Воронина (Кочнева, 68).