РБ Лейпциг
2
Манчестер Сити
1
07 декабря
19:45
ПСЖ
4
Брюгге
1
07 декабря
19:45
Милан
1
Ливерпуль
2
07 декабря
22:00
Порту
1
Атлетико
3
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
5
Бешикташ
0
07 декабря
22:00
Аякс
4
Спортинг Лиссабон
2
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
2
Интер
0
07 декабря
22:00
Шахтер
1
Шериф
1
07 декабря
22:00
Зенит
3
Челси
3
08 декабря
19:45
Ювентус
1
Мальме
0
08 декабря
19:45
Бавария
3
Барселона
0
08 декабря
22:00
Бенфика
2
Динамо Киев
0
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
1
Янг Бойз
1
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
1
Севилья
0
08 декабря
22:00
Вольфсбург
1
Лилль
3
08 декабря
22:00
Аталанта
2
Вильярреал
3
09 декабря
20:00
Спортинг Лиссабон
-
Манчестер Сити
-
15 февраля
22:00
ПСЖ
-
Реал Мадрид
-
15 февраля
22:00
Интер
-
Ливерпуль
-
16 февраля
22:00
РБ Зальцбург
-
Бавария
-
16 февраля
22:00
Челси
-
Лилль
-
22 февраля
22:00
Вильярреал
-
Ювентус
-
22 февраля
22:00
Атлетико
-
Манчестер Юнайтед
-
23 февраля
22:00
Бенфика
-
Аякс
-
23 февраля
22:00
Ливерпуль
-
Интер
-
08 марта
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
08 марта
22:00
Манчестер Сити
-
Спортинг Лиссабон
-
09 марта
22:00
Реал Мадрид
-
ПСЖ
-
09 марта
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Атлетико
-
15 марта
22:00
Аякс
-
Бенфика
-
15 марта
22:00
Ювентус
-
Вильярреал
-
16 марта
22:00
Лилль
-
Челси
-
16 марта
22:00

Жилстрой-1 уступил Реалу в заключительном туре Лиги чемпионов

16 декабря 2021

Фото Жилстрой-1

Украинская команда покинула турнир.

В рамках заключительного тура группового этапа женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-1 уступил на выезде Реалу со счетом 3:0.

За мадридский клуб голами отличились Петер, Орос и во втором тайме забила Эстер.

Таким образом Жилстрой-1 потерял шансы на выход в плей-офф лиги чемпионов, заняв третье место в своей группе.

Реал - Жилстрой-1 3:0

Голы: Петер, 19, Орос, 41, Эстер, 90+2

Жилстрой-1: Свидунович – Алексанян (Купяк, 89), Любовь Шматко, Анастасия Воронина, Басанская – Бойченко, Апанащенко (Хаванская 75), Петрик, Шевчук ( Биргюль Садыкоглу, 68) – Овдийчук, Анна Воронина (Кочнева, 68).

  Rambler's Top100