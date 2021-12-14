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Депортиво U-19 — соперник Динамо U-19 в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

14 декабря 2021

Динамо U-19.

Юноши "бело-синих" получили соперника.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

Киевское Динамо U-19, которое вышло со второго места со своей группы и не получило право сыграть напрямую в 1/8 финала, узнало своего соперника.

Им стал испанский Депортиво Ла-Корунья, который в прошлом сезоне добыл победу в юношеской Ла Лиге.

Поединки 1/16 финала пройдут 8 или 9 февраля. Свой поединок Динамо U-19 сыграет на выезде.

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